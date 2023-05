Un duel Union - Antwerp pour le titre ? Loic Lapoussin calme le jeu

Avec un Loic Lapoussin bien en jambes, l'Union Saint-Gilloise a terrassé le Racing Genk ce dimanche (3-0) et s'empare de la seconde place des Champions' Play-offs.

"On sait que pour être champions, on doit essayer de gagner les 4 matchs restants. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense qu'on peut être contents de notre prestation. On avait à coeur de faire beaucoup mieux que contre l'Antwerp à domicile", s'est réjoui Loic Lapoussin. "Si on a eu facile ? Non. Je ne pense pas, parce qu'on est tombés sur une équipe de qualité. Mais on a réussi à marquer nos occasions et à ne pas encaisser."

L'Union semble donc avoir pris un ascendant psychologique sur Genk avant le match retour. "Oui. Mais ils voudront gagner le prochain match et revenir à égalité avec nous. Ca va être un match compliqué. Il ne fait pas s'atendre à ce que soit facile", a prévenu le numéro 94 unioniste.

Etre beau ? Il faut d'abord gagner !

C'est la première fois depuis le 5 février que l'Union n'encaisse pas de but. "C'est toujours mieux quand on fait une clean sheet. Après, il n'y a pas de calcul à faire. Il ne faut pas être beau, il faut juste gagner."

Le titre va-t-il se jouer dorénavant entre l'Union et l'Antwerp ? Lapoussin pense que cela est encore trop tôt. "Non, je ne dirais pas ça. Parce que si Genk gagne la semaine prochaine, ils reviennent à notre hauteur. Il nous reste trois matchs et doit juste essayer de les gagner."