Wouter Vrancken très dur avec ses joueurs : "Des garçons contre des hommes"

Le Racing Genk s'est pris une véritable leçon de football ce dimanche face à l'Union Saint-Gilloise (3-0). Wouter Vrancken s'est montré très amer en conférence de presse d'après-match.

Wouter Vrancken avait beaucoup de choses à dire sur la prestation de ses joueurs ce dimanche. Surtout en première mi-temps. "C'était insuffisant", a sonné le coach limbourgeois. "En première mi-temps, on avait l'impression d'avoir affaire à des garçons contre des hommes."

"Dans les grands matches, il faut être présent, sinon on se fait battre, et certainement dans les play-offs. Les bases du début de match, comme l'enthousiasme et la volonté, n'étaient pas là. Cela m'a surpris, d'un point de vue négatif", a ajouté Vrancken, laissant transparaître sa déception.

Vrancken a alors tenté de réagir à la mi-temps en effectuant deux changements et en changeant de système, sans que cela apporte le résultat escompté. "Pourtant, nous avons affiché un bon état d'esprit en deuxième mi-temps. Après le deuxième but de l'Union, j'ai encore vu de la volonté, mais ce troisième but était de trop."

Nous sommes devenus l'outsider

Avec cette défaite, la deuxième consécutive, Genk est dépassé par l'Union et se retrouve à 4 longueurs de l'Antwerp. "Nous sommes devenus l'outsider", a constaté Vrancken. "Maintenant, il faudra trois prix pour avoir encore une chance. Ce que nous avons ressenti aujourd'hui doit nous empêcher de refaire un tel match."