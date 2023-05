Si l'Antwerp est sacré champion, ce sera tout sauf par hasard

L'Antwerp est parvenu à prendre la tête des Play-offs et semblerait presque inarrêtable dans la course au titre. Le Great Old peut en tout cas déjà remercier Mark van Bommel, qui n'a jamais rien laissé au hasard.

Les doutes étaient présents (et justifiés ?) en début de saison lorsque Mark van Bommel est arrivé au Bosuil. D'abord, il faut dire que l'Antwerp se remettait à peine du mandat très compliqué de Brian Priske, qui avait perdu progressivement du crédit auprès de ses joueurs et de sa diection. Ensuite, van Bommel sortait d'une dernière expérience à Wolfsburg, par qui il avait été limogé en octobre 2021 après un début de saison insuffisant.

En début de saison, l'Antwerp a commencé très fort, avec un 27/27. Mais de ce 11 type, il ne reste actuellement que...4 joueurs : Butez, Balikwisha, Alderweireld, Pacho. 5 en comptant De Laet, qui a été blessé en cours de saison.

Tirer le meilleur de son effectif

Ce qui nous amène donc à un premier constat : van Bommel a faconné son équipe jusqu'à ce qu'il en soit satisfait. Des joueurs comme Muja ou Kerk ont été progressivement intégrés et sont utilisés comme titulaires ou en sortie de banc, avant tout pour leurs qualités.

Certains choix ont été, de son propre aveu, difficiles. Stengs n'a pas toujours été un titulaire indiscutable et est d'ailleurs monté en cours de jeu dimanche. van Bommel avait en effet décidé ces dernières semaines de faire confiance à un transfuge hivernal : Mandela Keita.

Mais lorsque ce dernier semblait dépassé ce dimanche contre Bruges, la faute à une erreur tactique, le Néerlandais n'a pas hésité à le remplacer par Stengs...dès la 26e minute ! Au diable la valeur marchande et la "hype" autour du joueur, ce qui compte c'est le titre et la performance de l'équipe. D'ailleurs, cela devrait aider Keita à progresser dans un sens.

La conséquence de ce changement ? Stengs a donné une passe décisive pour Kerk - lui aussi monté au jeu - pour le 2-2. Quelques minutes plus tard, le Bosuil explosait après un but victorieux de Vermeeren. van Bommel exultait lui aussi, et il avait bien raison.

Ces dernières semaines, van Bommel a décidé de faire à nouveau confiance à Jelle Bataille. Suite au départ de Nainggolan, il a redonné plus d'importance à ses patrons : Alderweireld et Janssen. L'influence de l'ancien Diable Rouge, dans le jeu et en dehors, est énorme. On l'a déjà dit, mais son arrivée est l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver à l'Antwerp. Le transfert de Janssen est lui aussi une immense réussite. Le Néerlandais donne tout sur le terrain et possède également, avec 16 buts en championnat, des stats à la hauteur de sa saison : excellente.

Le noyau du Great Old a ainsi été faconné dans un équilibre entre l'expérience et la jeunesse, avec l'éclosion des prometteurs Vermeeren et Pacho, mais aussi l'inclusion progressive de Van Den Bosch. Avila rend quant à lui de bons services.

L'Antwerp a tout pour terminer la saison en boulet de canon

Certes, il fallait être aveugle pour ne pas donner les clés du jeu (et du vestiaire) à Alderweireld et Janssen. Pas vraiment question de chance ou de bonne étoile ici.

Reste que van Bommel réalise un travail de management énorme et qu'il semble extrêmement proche de ses joueurs. Ce que Priske n'était pas parvenu à maintenir la saison dernière.

Cette victoire contre Bruges est, après la Coupe de Belgique et le 0-2 à l'Union qui a suivi, encore un plus gros tournant dans la saison du Great Old. L'impression que rien ne peut les arrêter tant la machine tourne sans accroc. Un titre de champion de Belgique, l'Antwerp le devrait en très grande partie à van Bommel. Il possèderait d'ailleurs - sans parler du mecrato estival - un noyau très compétitif pour la Ligue des Champions.