La poisse poursuit l'achat polémique de Genk, encore absent

Arraché au RSC Anderlecht dans les derniers instants du mercato hivernal, Tolu Arokodare n'a pas encore pu se montrer. Le Nigérian était encore absent de l'entraînement.

Toluwalase Arokodare (22 ans) devait remplacer Paul Onuachu, parti cet hiver pour Southampton. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour l'attaquant, qui avait passé ses tests médicaux au RSC Anderlecht avant de filer à l'anglaise.

Arokodare n'a disputé que 8 matchs de championnat depuis, gêné par les blessures, et inscrit un but. Monté trois fois au jeu dans ces Playoffs, il n'a pas encore fait la différence et Genk est actuellement troisième.

Pire : Het Belang Van Limburg révèle que Tolu Arokodare a manqué l'entraînement ce jeudi, et est donc incertain pour la réception de l'Union Saint-Gilloise le week-end prochain. Il serait malade, et Wouter Vrancken espère qu'il se remettra vite...