Philippe Clément se paie ses jeunes joueurs après la défaite à Lyon

L'entraîneur de Monaco était très frustré vendredi soir, après la défaite des siens sur la pelouse de Lyon. Les Monégasques sont 4es de Ligue 1 et viennent de probablement dire adieu au podium.

Nouvelle contre-performance ce vendredi soir pour l'AS Monaco sur la pelouse de Lyon. Les Monégasques sont bien entrés dans la rencontre et ont même ouvert le score dès les premiers instants sur un penalty de Wissam Ben Yedder, avant que le festival Rayan Cherki ne vienne compromettre les plans de Philippe Clément.

Les Gones ont renversé la vapeur pour s'imposer 3-1, annihilant presque totalement les rêves de podium de l'ASM. L'ancien coach de Bruges, agacé par la tournure des événements, n'a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse. « Nous devons nous regarder. On commence parfaitement avec ce penalty et ensuite, on domine sans concrétiser. Nous avions une bonne organisation, un bon jeu mais on encaisse un but et ça change dans les têtes de plusieurs joueurs. Et ce n’est pas la première fois. En deuxième mi-temps, nous ne sommes plus la même équipe"

Philippe Clément sait que sa jeune équipe manque logiquement de métier dans les moments clés, mais commence à perdre patience. "On a une équipe très jeune avec moins d’expérience de ces moments difficiles. On doit apprendre des choses. On a deux grands matches à venir avec notre destin entre les mains. Tu dois réagir, pas baisser la tête. Ça a été le cas de trop de joueurs mais ça doit changer' a conclu l'entraîneur de Monaco en conférence de presse.