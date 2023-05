🎥 Nicolas Raskin et les Rangers victorieux, et grand moment pour l'ex-Genkois Ianis Hagi!

Les Rangers ont été l'emporter à Hibernian ce dimanche. Pour l'occasion, Ianis Hagi a inscrit son premier but depuis plus d'un an !

Ianis Hagi revient de très loin : l'ancien ailier du Racing Genk n'a pas pu jouer avant janvier cette saison en raison d'une lourde blessure au genou, et a fait son retour il y a quelques mois. Un retour progressif, sans titularisation au programme tant le Roumain manquait de rythme. Enfin, ce dimanche, à Hibernian, Hagi était titulaire pour les Rangers, tout comme l'ancien du Standard Nicolas Raskin. Et le fils de Gheorghe Hagi a célébré cela de la plus belle des manières, en inscrivant son premier but pour les Rangers depuis janvier 2022. 🇷🇴 IANIS HAGI, 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 !



⚽️ PREMIER BUT depuis le 18 janvier 2022. La libération. C'est rien pour vous, c'est tellement pour lui. Le cri du cœur après sa blessure dévastatrice, les croisés. Tant de galères. Les larmes pour lui. #Rangers #RangersFCpic.twitter.com/TEBIrjYzAo — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) May 21, 2023