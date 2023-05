Un coéquipier de Michy Batshuayi accusé d'avoir craché sur un ex-Anderlechtois !

Petite polémique en Turquie : un joueur du Fenerbahçe est accusé d'avoir craché sur Mahmoud "Trezeguet" Hassan, agenouillé après un but marqué. Le coéquipier de Michy Batshuayi se défend cependant.

Samet Akayidin (29 ans) est dans la tourmente : le défenseur du Fenerbahçe est accusé d'avoir craché sur l'ancien du RSCA et de l'Excel Mouscron Mahmoud "Trezeguet" Hassan, buteur pour Trabzonspor et qui fêtait son but agenouillé au sol et priant.

Les images l'accusant semblent pourtant floues, et le joueur s'est immédiatement défendu sur les réseaux sociaux, assurant que ces allégations étaient "immorales et calomnieuses". Trabzonspor a demandé à la fédération turque de poursuivre le coéquipier de Michy Batshuayi.