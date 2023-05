Kompany, Luis Enrique et De Zerbi étaient envisagés, mais voilà le futur entraîneur de Tottenham

Cette fois, il ne manque plus que l'officialisation : Arne Slot, récent champion des Pays-Bas avec Feyenoord, va entraîner Tottenham à partir de la saison prochaine. La presse néerlandaise le confirme ce lundi.

Tottenham cherche un entraîneur depuis la fin de collaboration entre les Spurs et Antonio Conte, et au terme d'une nouvelle saison sans trophée. Ces derniers mois, de nombreux noms ont été évoqués : l'ancien de la maison Mauricio Pochettino, le coach de Brighton Roberto De Zerbi, l'ex-coach du Barça et de l'Espagne Luis Enrique ou encore Vincent Kompany, qui a rapidement décidé de rester à Burnley.

L'heureux élu, c'est finalement Arne Slot. Ce week-end, la presse anglaise affirmait que l'entraîneur de Feyenoord était le plus susceptible de devenir le nouveau coach de Tottenham et qu'il ne manquait plus que les détails.

Ce lundi, De Telegraaf confirme : Slot, 44 ans, a accepté de rejoindre Tottenham et va signer à Londres, tandis que Feyenoord recevra une indemnité de près de 7 millions d'euros, ne souhaitant pas initialement se séparer de son entraîneur à succès.

Arne Slot, arrivé en 2021, a récemment soulevé le trophée de champion d'Eredivisie avec le club de Rotterdam, son premier trophée en D1 néerlandaise.