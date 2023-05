L'Union veut prendre sa revanche sur l'Antwerp : "On n'aurait pas dit qu'on jouait un match de play-offs..."

L'Union Saint-Gilloise est repartie avec un bon point de son déplacement à Genk (1-1) ce dimanche et regarde avec impatience vers sa finale contre l'Antwerp.

"Si on m'avait dit avant le match qu'on allait faire match nul, je n'aurais pas dit non. Mais j'aurais préféré le gagner. On a eu les opportunités pour", a commencé l'Unioniste Loic Lapoussin au micro d'Eleven Sports. "On a manqué d'efficacité devant le but. On s'en sort bien avec ce résultat."

L'Union est malheureusement passée à côté de la tête des Champions' Play-offs, et ainsi de jouer définitivement le titre la semaine prochaine à l'Antwerp. "Je pense même si on gagnait ici, cela se serait aussi joué la semaine prochaine. L'Antwerp aurait alors pu nous repasser devant. Tous les matchs sont importants, et on va bien se concentrer sur celui de la semaine prochaine."

Les Bruxellois ont tenu bon en seconde mi-temps, sans créer le danger devant la cage de Vandevoordt. "Tous les matchs ne vont pas se dérouler comme on le veut. Personnellement, j'ai beaucoup défendu en seconde période. On savait qu'ils allaient pousser. On est restés solides. Il faut garder le positif."

Lapoussin se rappelle bien évidemment de la dernière rencontre face à l'Antwerp, où l'Union s'était pris les pieds dans le tapis. "Tous les matchs ne se ressemblent pas. On sait très bien ce qui nous a manqué (au match aller). On avait manqué de faim. On n'aurait pas dit qu'on jouait un match de Play-offs. A nous de rectifier le tir et d'aller gagner là-bas."