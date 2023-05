Après Courtois, Vincent Kompany soutient à son tour Vinicius, victime d'insultes racistes

Ce lundi, le Brésilien a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle sont reprises toutes les fois où il a été victime d'insultes racistes.

La goutte d'eau a fait déborder le vase pour Vinicius, victime d'insultes racistes depuis de (trop) nombreuses semaines. Le Brésilien du Real Madrid en a très logiquement marre et a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle sont reprises toutes les fois où l'ailier gauche a été insulté pour sa couleur de peau ou son origine.

Après Thibaut Courtois hier, c'est au tour de Vincent Kompany de soutenir le joueur de 22 ans. "Mon cœur saigne. Nos parents, grands-parents et ancêtres ont beaucoup enduré... et la bataille n'est pas encore terminée. Nos enfants ne grandiront PAS dans un monde où la haine et la discrimination sévissent" a commenté l'entraîneur de Burnley sous la publication du Brésilien.

"Ils ne s'inclineront jamais devant ceux qui choisissent de discriminer, de diviser et de haïr. Vinicius, tu n'es pas seul. Ensemble, nous sommes forts" a conclu Vincent Kompany, qui fut déjà l'un des premiers à soutenir Romelu Lukaku lors des incidents survenus en Italie récemment.