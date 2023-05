Garder Nacer Chadli, le casse-tête qui attend Westerlo

De retour en Belgique cette saison, Nacer Chadli (33 ans) a prouvé qu'il avait encore de beaux restes. Le désormais ancien Diable Rouge restera-t-il à Westerlo ? Son coach, Jonas De Roeck, a donné quelques éléments de réponse.

Lors de son prêt à Anderlecht en 2019-2020, Nacer Chadli avait montré de très belles choses, s'installant comme figure de proue dans une équipe pourtant en grande difficulté. Trois ans plus tard, après un passage à Basakshir, l'ancien de Tottenham, Monaco et Twente est sur le point de clôturer une saison réussie sous les couleurs du promu, le KVC Westerlo.

Arrivé l'été dernier au Kuipje, Chadli s'est vite installé, à l'instar d'un certain Sinan Bolat, parmi les cadres expérimentés d'une équipe qui a impressionné cette saison et qui s'est invitée - tout à fait logiquement - dans le top 8 du championnat.

Titulaire la plupart du temps malgré quelques absences, Chadli a disputé 28 matchs cette saison toutes compétitions confondues, inscrivant 5 buts et distribuant 2 assists. Selon son coach Jonas De Roeck, qui le connaissait déjà lors de son passage en tant qu'assistant de Kompany à Anderlecht, son influence dans le jeu ne s'arrête pas à ses stats.

"Nacer n'est pas toujours le meilleur joueur sur le terrain à première vue, mais il rend les autres meilleurs autour de lui", a déclaré De Roeck après la victoire face au Standard ce dimanche (3-0), avec un nouvel assist de Chadli.

Un pion essentiel de Westerlo, l'équipe-surprise de la saison

De Roeck s'en est également rendu compte cette saison : Chadli garde encore de belles qualités, qui lui ont permis à une époque de jouer en Premier League et d'être sélectionné en équipe nationale.

"Nous sommes conscients de sa valeur au sein de cette équipe et de ce groupe. Il a une certaine qualité, un certain niveau qu'il atteint toujours", a assuré le coach campinois. "Cela permet également aux autres joueurs d'avoir l'esprit tranquille. Ils peuvent s'appuyer sur lui et s'améliorer en conséquence. Surtout dans une jeune équipe comme la nôtre, il est incroyablement important."

De Roeck saluait ainsi le bon match de son joueur face au Standard. "Pour moi, ce n'est pas une surprise. Il a montré sa valeur dans l'équipe chaque semaine. Je suis très heureux pour lui qu'il se mette en évidence. Il a apporté quelque chose durant toute la saison", a ajouté l'entraîneur.

Un futur à Westerlo ? Tout, sauf une évidence...

La question se posera bientôt chez les pensionnaires du Kuipje : faut-il garder à tout prix Chadli, lui qui est prêté - ne l'oublions pas - par le Basaksehir.

Plus tôt cette semaine, le principal intéressé ne semblait pas réfractaire à prolonger son séjour en Campine : "Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je dois encore en discuter avec mon agent et avec Westerlo. Il est possible que je reste en Belgique et à Westerlo.Je me plais beaucoup ici, avec ce groupe de joueurs et avec le personnel. C'est un club très agréable. Il n'y a pas encore eu de discussions avec le club. Mais cette conversation est à l'ordre du jour."

Je me plais beaucoup à Westerlo

Néanmoins, cela ne sera pas aussi facile. Westerlo sera face à un véritable casse-tête sportif et financier s'il veut garder son ancien Diable Rouge. A savoir qu'il n'a jamais été question d'une option d'achat dans le contrat de prêt.

De Roeck n'avait en effet pas l'air totalement confiant à ce sujet ce dimanche. "Il y a toujours des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Il y a l'aspect sportif, mais aussi l'aspect financier. Qu'est-ce qui est possible pour toutes les parties ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ?"

Réponse dans quelques mois, tout au plus...