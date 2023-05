Arthur Vermeeren aurait tapé dans l'œil d'un grand d'Espagne !

Si l'Antwerp est leader du championnat et réalise une excellente saison, c'est en grande partie grâce à Arthur Vermeeren. Intégré progressivement dans le 11 de base par Mark van Bommel dès le mois d'octobre, le jeune Belge est devenu un pilier au milieu de terrain. Il compte déjà 32 matchs (2 buts et 2 assists) cette saison pour ses débuts au niveau professionnel.

On parle déjà de Vermeeren chez les Diables Rouges, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de sa saison. Mais l'Antwerp ne s'attendait peut-être pas à une telle explosion - il vaut désormais 8,5 millions selon Transfermarkt - et va peut-être devoir sortir les griffes pour le garder lors du prochain mercato.

Gerard Romero, le célèbre journaliste espagnol, a en effet expliqué récemment que le FC Barcelone (oui, rien que ça) avait coché le nom de Vermeeren dans la liste des remplaçants potentiels à Sergio Busquets. A prendre avec des pincettes (?)...

🗣️- @gerardromero: "Arthur Vermeeren, an 18-year-old Belgian player currently playing for Royal Antwerp FC in Belgium's top division, is the name that enters the list of players as possible replacements for Busquets for the sporting direction of Barça." 🇧🇪 pic.twitter.com/vYO92tEONp