Leslie Bamona va découvrir la D1B : "C'est un rêve et un véritable accomplissement"

Arrivé au mois de janvier 2022 au Patro Eisden en provenance de Heist, le Hutois évoluera en Challenger Pro League la saison prochaine.

Champion de Nationale 1, le Patro Eisden Maasmechelen évoluera en D1B la saison prochaine. "Nous étions en tête depuis un certain temps en N1. Même après avoir validé notre montée, nous voulions décrocher le titre de champion", nous confie Leslie Bamona. "C'est amplement mérité, mais nous ne devions pas lâcher car le RFC Liège restait à l'affût derrière. Nous terminons avec une victoire de plus qu'eux", souligne l'ancien joueur de Visé.

Titulaire indiscutable dans le onze limbourgeois, le vif ailier (9 buts) n'a manqué que deux rencontres de championnat. "Une suspension à cause de laquelle je n'ai pas pu jouer contre Mandel United et j'étais ensuite blessé lors de la rencontre face à Visé. Sinon, j'ai disputé les 36 autres matchs. Certains pensent que c'est peut-être beaucoup, mais ici au Patro nous travaillons dur. Le staff a fait du très bon boulot car nous étions prêts physiquement mais aussi mentalement", explique le Hutois.

À 30 ans, l'attaquant va découvrir la D1B. "Un véritable accomplissement car j'ai toujours tout donné pour évoluer au plus haut niveau. Cela a pris un peu plus de temps, mais j'ai bien bossé et j'ai été patient. C'est un rêve et une récompense. J'étais à Huy avant de passer à Solières puis à Visé avant Heist et enfin le Patro Eisden. Les gens ont cru en moi et j'ai bien été entouré. Je pense que l'on peut encore progresser à mon âge. Certains disaient que j'étais trop vieux, mais j'ai toujours été persévérant. Notre coach Stijn Stijnen m'a beaucoup aidé, il te pousse toujours à t'améliorer. J'ai hâte d'évoluer en division 2 pour voir si j'ai le niveau. Mais d'abord les vacances avant de reprendre le chemin des entraînements et débuter la préparation estivale", conclut Bamona.