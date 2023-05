Landry Dimata finit la saison en beauté, Michel Vlap et Twente privent l'Ajax de la Ligue des Champions

L'Eredivisie a rendu tous ses verdicts. La dernière journée a été riche en émotions, avec notamment une grosse désillusion pour l'Ajax Amsterdam.

Bien calé dans le ventre mou du championnat néerlandais, le NEC Nimègue n'avait pus grand chose à jouer face au Fortuna Sittard. Mais la rencontre a tout de même permis à Landry Dimata (monté à l'heure de jeu) d'atteindre la barre des dix buts en convertissant un penalty. Cela aurait pu être le seul but de la rencontre mais Sittard a égalisé...sur penalty à la dernière minute de temps additionnel.

L'enjeu était bien plus important à l'occasion du déplacement de l'Ajax au FC Twente. Encore au contact du PSV dans la course à la deuxième place, les Ajacides ont ouvert le score en première période mais ont ensuite été renversés (3-1) lors du deuxième acte. Avec en prime la victoire du PSV (avec Thorgan Hazard et Johan Bakayoko sur le banc), l'Ajax finit donc troisième et devra se contenter de l'Europa League la saison prochaine.