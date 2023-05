Et si le titre se jouait...à l'infirmerie ?

Toutes les équipes des Champions Playoffs sont touchées par les blessures de joueurs majeurs. Cela pourrait avoir un rôle important lors de la dernière journée.

Au vu de l'état physique préoccupant de bon nombre de joueurs, heureusement que les Playoffs ne comportent que six matchs, et non plus dix comme par le passé. Car s'il restait encore cinq rencontres à disputer, les différents entraîneurs seraient obligés de puiser dans les réserves de leur noyau pour rester compétitifs jusqu'au bout. Rien que pour la dernière journée, l'absence de plusieurs cadres fragilisera tous les participants. Avec l'importance de l'enjeu, ces forfaits potentiels risquent d'avoir de lourdes conséquences sur l'issue des deux dernières rencontres. Sans même parler de l'incertitude dans laquelle cette semaine de préparation va se dérouler.

L'Union Saint-Gilloise semble être l'équipe la plus touchée. Hier, face à l'Antwerp, la fatigue physique s'est ressentie dès l'annonce des compositions. En plus de la nouvelle absence de Teddy Teuma sur la feuille de match, la sensation était de découvrir la présence sur le banc de Victor Boniface. Homme providentiel des derniers mois, le Nigérian tire aussi la langue, comme cela s'est vu lors de sa montée au jeu.

Entré à un quart d'heure du terme, Boniface a remplacé un Yorbe Vertessen monté à la mi-temps et qui s'est lui-même blessé. Au cours de la rencontre, Karel Geraerts a égalemet été contraint de faire sortir Siebe Van Der Heyden. Ce dernier a quitté le terrain en pleurs après être mal retombé suite à un duel avec Vincent Janssen. Face au Club de Bruges la semaine prochaine, il faudra également composer avec la suspension de Senne Lynen, exclu au Bosuil.

En face, les Brugeois feront également face à plusieurs défections. Comme lors de ces dernières semaines, Rik De Mil sera privé de Ferran Jutgla et Andreas Skov Olsen, tous deux blessés. Si Noa Lang sera de retour de suspension, Denis Odoi a lui écopé du carton jaune de trop et manquera le dernier match de la saison. Il ne pourra donc pas suppléer Clinton Mata, forfait à Genk tout comme Jorne Spileers dans le secteur défensif.

A égalité de points avec l'Union en tête du classement, l'Antwerp est un rien plus épargné. Pour le match de dimanche prochain à Genk, seule l'absence de Calvin Stengs pour suspension est actée. Même si Mandela Keita est une alternative de choix pour Mark Van Bommel, l'absence de Stengs est un coup dur vu son rayonnement des dernières semaines, à commencer par son grand match face à l'Union. Il faudra également surveiller la récupération de Vincent Janssen, sorti au bout du rouleau contre les Unionistes. En conférence de presse, Mark van Bommel a confirmé que son attaquant était blessé.

Dans le camp limbourgeois, un seul joueur est incertain pour dimanche. Il s'agit du capitaine Bryan Heynen, sorti en larmes au Club de Bruges : "J'ai presque ressenti une sorte de choc électrique à l'endroit de la cicatrice de la blessure précédente (déchirure du ligament croisé). Ensuite, j'ai continué pendant un certain temps, mais je n'ai pas pu pousser dans un duel aérien. Pour l'instant, ça ne semble pas trop grave" a-t-il déclaré après la rencontre.

Pour lui comme pour les autres joueurs qui ont dû quitter précipitamment leurs partenaires, il faudra surveiller comment le corps réagira à froid. Si le titre ne sera attribué que dimanche prochain, les prochains jours seront déterminants pour le sprint final.