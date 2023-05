Bonne nouvelle pour ce défenseur du Club de Bruges après sa saison compliquée

Parmi les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué cette saison à Bruges, Jack Hendry (28 ans) n'a pas vécu une saison facile.

Le défenseur central a d'abord été prêté à Cremonese en première partie de saison, avant de revenir à Bruges en janvier dernier. Sous Parker, il a commencé comme titulaire, avant de se blesser fin février. Il est ensuite revenu dans le 11 pour le match de Play-offs, perdu ce dimanche face à Genk (1-3).

Hendry ne compte que 8 matchs joués cette saison avec Bruges. Il semble rétabli de sa blessure et pourrait en profiter pour se montrer avec la sélection écossaise. Il fait partie de la liste reprise pour les matchs de qualification pour l'Euro 2024 - le 17 juin contre la Norvège et le 20 juin contre la Géorgie.

Hendry compte 21 sélections avec l'équipe nationale d'Ecosse - dont 20 titularisations. Il aura de grandes chances d'être titulaire pour ces deux rencontres.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming UEFA Euro Qualifiers against Norway and Georgia. pic.twitter.com/0acBK8A72j