Le Club de Bruges sur la piste d'un international chilien

Le Club de Bruges va encore être actif cet été, et va devoir se renforcer pour retrouver le sommet du championnat. Une cible serait chilienne.

Selon les informations du média chilien Red Gol, l'international chilien Ignacio Saavedra (24 ans) serait entre autres sur les tablettes du Club de Bruges. Évoluant au pays, pour le CD Universidad Catolica, Saavedra serait cependant proche de s'engager pour un autre club.

C'est en effet Toulouse qui serait le plus avancé sur ce dossier, tandis qu'Ankaragücü et Bruges seraient en embuscade. Saavedra est un milieu défensif qui compte 3 caps avec le Chili, et est un vrai pilier de l'Universidad. Il souhaiterait cependant découvrir l'Europe.

Sous contrat jusqu'en décembre prochain, Ignacio Saavedra est assez bon marché puisqu'il est estimé à 1,5 million d'euros.