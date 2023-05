L'Union n'échappera pas à la suspension de Senne Lynen

Exclu face à l'Antwerp ce dimanche (1-1) après un tacle sur Ekkelenkamp, Senne Lynen sera normalement suspendu pour le match décisif contre Bruges, malgré le fait que l'Union voulait tenter de reporter la décision.

Mauvaise nouvelle qui s'annonce pour l'Union. Les Bruxellois devront tout de même faire sans leur milieu de terrain Senne Lynen lors de la réception de Bruges.

La procédure aurait pourtant profiter à l'Union. Cette dernière est censée de dérouler en 5 jours, en comptant un éventuel appel. En tenant compte du lundi de Pentecôte, il était donc possible que la décision soit reportée à la semaine prochaine, et que le cas échéant Lynen soit tout de même éligible face à Bruges.

Mais, selon le Nieuwsblad et la Dernière Heure, le Parquet ne compte pas laisser traîner les choses. L'instance accélererait la procédure, afin de décider au plus vite de la suspension du joueur. Une proposition aurait déjà été émise ce lundi après-midi, de deux matchs (fermes) et avec une amende de 2000 euros.

Si l'Union refuse cette proposition, Lynen sera convoqué ce mardi. Si l'Union conteste la décision du Comité disciplinaire, elle pourra faire appel jusqu'à jeudi. L'affaire sera entendue vendredi par le Conseil disciplinaire. En cas de report, une séance pourrait être programmée à samedi, afin que la suspension soit prononcée avant la rencontre de dimanche.