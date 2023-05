"Sans issue" : le Real Madrid va-t-il...payer Eden Hazard pour qu'il parte ?

Eden Hazard ne voit pas le bout du calvaire à Madrid, et s'en soucie en fait peu : il veut rester, même si Carlo Ancelotti lui fait savoir ostentatoirement qu'il ne veut pas le faire jouer. Le média espagnol AS suggère que le Real Madrid pourrait envisager une option inédite...

"Hazard n'a pas de porte de sortie" : voilà le titre de l'article en Une d'AS ce lundi. Une analyse qui fait suite au dernier camouflet en date signé Carlo Ancelotti : peu importe le nombre d'absents en attaque, l'entraîneur du Real Madrid a préféré aligner un milieu offensif en pointe et des milieux axiaux sur les ailes plutôt que faire jouer Eden Hazard.

Le message est très clair, et il suivait des déclarations moins diplomates que d'habitude de la part d'Ancelotti qui en a visiblement un peu assez de devoir expliquer pourquoi il ne fait pas jouer (du tout) le Belge.

Et apparemment, alors qu'on le cite sur le banc du Brésil, Carlo Ancelotti ne compte pas tout de suite quitter la Maison Blanche. Sans son départ, Hazard n'a aucune chance de jouer. Mais l'ex-Diable s'en soucie peu : résigné, il veut aller au bout de son contrat en juin 2024, quitte à prendre sa retraite dans la foulée.

Le Real prêt à...payer pour qu'il parte ?

Une situation ubuesque, qui pousse AS à suggérer une méthode singulière. "Son inclusion dans un éventuel montage amenant Harry Kane de Tottenham est vue comme la seule porte de sortie...ça, ou une solution inédite à l'époque moderne au Real Madrid : mettre un terme au contrat en lui payant l'année restante", lit-on.

© photonews

La raison pour laquelle Hazard veut rester est en effet claire : sa famille est bien à Madrid, et lui touche plus de 20 millions d'euros annuels. Si le Real veut se débarrasser du joueur pour faire de la place dans le noyau et économiser notamment les primes que le Diable continue à toucher (il aurait reçu les primes d'équipe pour les titres en Supercoupe d'Europe, Supercoupe d'Espagne et Copa del Rey), racheter son année de contrat est donc envisageable.

Car sur le plan sportif, Eden Hazard n'a aucune issue...et a apparemment décidé de ne plus en avoir grand chose à faire, à l'image de Gareth Bale dans ses dernières années madrilènes. Reste à voir si une solution à l'amiable va être trouvée, ou si l'ancien de Chelsea décidera de rester un "onéreux boulet", dont chaque minute de jeu cette saison a coûté 70.000 euros au Real Madrid.