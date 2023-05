Un joueur important de Genk absent lors de l'ultime journée contre l'Antwerp ?

Genk rentre chez lui avec les trois points après son déplacement au Club de Bruges (1-3), mais le club limbourgeois est inquiet.

Le capitaine Bryan Heynen a quitté le terrain après 70 minutes de jeu au Jan Breydel, en larmes, à cause d'une blessure. Le milieu de terrain manquera-t-il le dernier match de la saison ? "Mes larmes ? Ce n'était pas à cause de la blessure, mais surtout parce que je n'ai pas pu aider l'équipe. À ce moment-là, c'était 1-1 et je voulais faire tout ce que je pouvais pour être encore en mesure de participer à un éventuel match pour le titre", explique Heynen à l'issue de la rencontre.

Heynen s'est blessé après un duel avec Onyedika. "J'ai presque ressenti une sorte de choc électrique à l'endroit de la cicatrice de la blessure précédente (déchirure du ligament croisé). Ensuite, j'ai continué pendant un certain temps, mais je n'ai pas pu pousser dans un duel aérien. Pour l'instant, ça ne semble pas trop grave", estime-t-il.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une course contre la montre pour être prêt la semaine prochaine. L'entraîneur Wouter Vrancken le sait également : "Il n'y a pas encore de réponse définitive. C'était un coup ferme, sinon Heynen ne serait pas sorti du terrain. Il faut maintenant laisser les choses se faire et voir ce qui se passera dans les jours à venir", précise le T1 des Limbourgeois.