Bruges va-t-il briser le rêve de l'Union ? "Ils feront tout pour gagner"

Genk a fait le boulot ce dimanche sur la pelouse du Club de Bruges (1-3) et revient à un point (un demi, pour être exact) du duo de tête composé de l'Antwerp et l'Union. Ce dimanche, les Limbourgeois auront un œil tourné vers le stade Marien, et espèrent un coup de pouce de Bruges.

Ces play-offs sont fous. Aussi pour le Racing Genk. Les Limbourgeois ont commencé ce mini-championnat en tête, mais ont enchaîné un 1/6 face à l'Union, ce qui les mettait quasiment hors-course pour le titre. Après le match nul (1-1) à domicile contre l'Union, le coach Wouter Vrancken avait reconnu qu'il faudrait "un scénario très spécial" pour que Genk soit champion. Et si, après le nul spectaculaire entre l'Antwerp et l'Union de ce dimanche, c'est finalement Genk qui était couronné ? Après leur victoire face aux Brugeois, le moral des hommes de Vrancken est regonflé à bloc. "Ce n'était pas notre meilleur match", a déclaré l'entraîneur Wouter Vrancken ce dimanche. "Mais c'est la première fois que nous avons pu gagner un match dans lequel nous n'étions pas bons. Nous avons perdu quelques points auparavant lorsque nous étions meilleurs, alors pour une fois, nous avons pu faire l'inverse", s'amusait-il. "Le Club de Bruges a été un peu plus dominant dans le jeu, surtout en début de seconde période", a reconnu l'attaquant Joseph Paintsil. "Nous n'avons pas joué notre (meilleur) jeu, mais le Club de Bruges n'est pas non plus une mauvaise équipe." Genk champion ? A deux conditions Si Genk peut encore croire à un titre - qui semblait presque inespéré il y a deux semaines -, il va falloir d'abord battre l'Antwerp. Face au au favori, cela sera tout sauf une tâche facile. "Ce sera une question de vie ou de mort", a lancé Joseph Paintsil. "Alors, il faudra faire mieux qu'aujourd'hui (contre Bruges)", a prévenu Vrancken. "Nous n'avons jamais été dominés à domicile. C'est pourquoi nous devons continuer à croire en nos chances et aller de l'avant." © photonews La seconde, elle, ne dépendra pas des Limbourgeois. Pour que Genk remporte son premier titre de champion depuis 2019, il faudra également que le Club de Bruges aille battre l'Union, dans un stade Joseph Marien chaud bouillant. La question sera de savoir si Bruges, qui n'a plus rien à jouer dans ces play-offs, jouera le coup à fond contre l'Union. "Nous devons penser à nous-mêmes la semaine prochaine. Nous n'avons de toute façon aucun contrôle sur le match de l'Union", a estimé Vrancken, qui sent qu'un petit miracle peut se produire. "Si vous regardez le classement, nous sommes toujours l'outsider. Mais nous avons vu que (dans ces play-offs) les choses peuvent parfois prendre une tournure étrange..." Painstil pense quant à lui que les Blauw en Zwart vont jouer leur rôle d'arbitre jusqu'au bout. "Nous avons pu le constater aujourd'hui. Ils n'ont plus rien à gagner, mais ils continuent à jouer à fond. La semaine prochaine, ce ne sera pas différent. C'est le dernier match de la saison et ils voudront terminer sur une note positive",