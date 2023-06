Ca risque de bouger cet été à Beveren !

Cette saison, le SK Beveren a loupé la montée en Challenger Pro League de très peu, terminant juste derrière le RWDM. Le club aura plusieurs dossiers chauds à gérer cet été.

Interviewé par le Nieuwsblad, le PDG de Beveren Antoine Gobin a affiché de grosses ambitions pour la saison prochaine. "Nous voulons sortir de la Challenger Pro League dès que possible. Il y a plus de chances d'être promu la saison prochaine. Bien que cette année, il y ait aussi plus d'équipes qui concourront pour le titre. Ce ne sera pas une course à double sens comme cette année", a-t-il déclaré.

Beveren devra prendre une décision concernant plusieurs joueurs. Thierno Barry est sur le marché des transferts, tandis que l'avenir de Dieumerci Mbokani est incertain. "Des clubs ont déjà fait des offres pour Barry. Nous aimerions le garder, mais ce n'est pas seulement notre décision. Et s'il partait, il faudrait une certaine somme. Il est sous contrat avec option pour encore deux ans. Mbokani est l'un des joueurs avec qui nous discutons. Je viens de parler avec son agent. S'il restera, c'est encore trop tôt pour le dire."

Sur le banc, ce sera normalement Wim De Decker, qui a fait du bon travail depuis son arrivée l'été dernier. éWim est en pole position pour être à nouveau notre entraîneur l'année prochaine, notamment parce que la continuité est importante pour nous. Il avait signé un contrat d'un an. Nous allons nous asseoir avec lui. En tant que club, nous étions satisfaits de sa façon de travailler et nous ne pouvons rien lui reprocher. Le club espère publier des nouvelles dans les semaines à venir", a renseigné Gobin.