"Aussi bon que Guardiola", mais relégué et viré

Ses déclarations risquent de suivre Sam Allardyce à jamais. L'expérimenté entraîneur anglais était revenu pour une nouvelle mission de sauvetage, cette fois à la tête de Leeds United, le 3 mai dernier. Il avait alors déclaré, en conférence de presse, qu'il était "au même niveau" que Pep Guardiola, Mikel Arteta ou encore Jürgen Klopp, chacun dans leur style.

Quatre matchs, trois défaites et un match nul plus tard, Leeds United était relégué en Championship et Allardyce ratait son pari. Le voilà désormais licencié par Leeds, non sans avoir touché environ 500.000 euros pour ces 4 rencontres.

#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season