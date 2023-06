Domenico Tedesco a tenu promesse : ces Espoirs peuvent frapper fort

Domenico Tedesco avait été très clair : seuls des Diables Rouges n'ayant pas à vocation d'être titulaires en A redescendraient en équipe Espoirs. Cela laissait tout de même quelques portes ouvertes, et l'Allemand a tenu parole.

Domenico Tedesco faisait face à un petit dilemme pour ce mois de juin. Le sélectionneur des Diables a très clairement un projet : celui de rajeunir le noyau après une Coupe du Monde 2022 qui a montré les limites de certains cadres. Dès mars dernier, Tedesco avait donc repris plusieurs jeunes prometteurs, dont certains ont crevé l'écran.

Mais en juin, certains de ces jeunes pourraient permettre au football belge d'aller chercher un très bon résultat à l'Euro U21 - et donc un ticket pour les Jeux Olympiques, ce qui a une importance symbolique à ne pas négliger. Que faire dans ce cas ? Exceptionnellement, se priver de quelques jeunes.

Chose promise, chose due

Tedesco avait cependant été clair : pas question de "déforcer" les A. Inutile donc de croire que les Amadou Onana, Arthur Theate, Loïs Openda et même Jérémy Doku (absent en mars mais titulaire potentiel dans l'absolu) allaient voir Tbilissi. Seuls ceux ayant peu de temps de jeu en A pourraient postuler, car les y laisser en tribunes plutôt que sur le terrain en U21 n'aurait pas de sens.

Chose promise, chose due : Zeno Debast (0 minute sous Tedesco), Charles De Ketelaere (22 minutes), Roméo Lavia (10 minutes) et, plus surprenant, Johan Bakayoko (deux demi-heures de haut vol) "redescendent" en U21. Ce dernier payant peut-être le retour à prévoir de Doku en Diable.

Openda a dépassé ce stade

En faisant quelques concessions, peut-être que Tedesco aurait pu encore plus renforcer le noyau U21. Ainsi, Jacky Mathijssen manque, c'est évident, d'un attaquant de pointe de métier, un pur 9 ; seuls Yorbe Vertessen, peu prolifique, et désormais un CDK plutôt "faux" 9 remplissent les critères. Loïs Openda, en théorie, pouvait venir claquer son quota de buts...mais il est désormais la doublure officielle de Romelu Lukaku et même un titulaire potentiel.

Un changement dans la liste de Mathijssen est toujours possible en cas de coup dur d'un côté ou de l'autre. Mais on doute que la liste définitive remise à l'UEFA le 14 juin diffère de celle officialisée aujourd'hui. Mathijssen (et Tedesco) répondront aux questions mardi, date de la sélection des Diables Rouges.

Ensuite, Domenico Tedesco, sans surprise, ne se contentera pas de diriger les matchs face à l'Autriche (17 juin) et en Estonie (20 juin) : le sélectionneur national se rendra, sauf grosse surprise, à Tbilissi pour assister aux matchs des Diablotins et superviser non seulement ses A mais aussi l'avenir. Le premier match des Espoirs a lieu le 21 juin (18h) contre les Pays-Bas. Difficile d'imaginer Tedesco y être à temps, mais pour la suite, il sera là...jusqu'au bout ? On l'espère.