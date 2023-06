Deux clubs belges lorgnent Dries Wouters

Dries Wouters a été prêté la saison dernière au KV Malines. Il a encore un contrat d'un an avec Schalke 04, mais deux clubs belges s'intéressent à lui.

Dries Wouters a quitté le Racing Genk pour Schalke 04 à l'été 2021. Là-bas, il n'est pas parvenu à s'imposer et n'a pas dépassé les trois matches. Les Allemands ont alors décidé de prêter le milieu défensif au KV Malines. Le Limbourgeois y a réalisé une bonne saison avec 16 matches disputés toutes compétitions confondues, au cours desquels il a marqué un but et délivré une passe décisive.

Il n'y avait pas d'option d'achat dans son contrat et Wouters retourne donc à Schalke 04 qui vient d'être relégué en Bundesliga 2. Mais Malines aimerait bien s'attacher défintivement les services du médian tout comme Lommel. Le joueur âgé de 26 ans devrait vraisemblablement faire son retour en Belgique cet été.