"Je n'ai pas vu une équipe qui voulait être championne" : les mots d'Anthony Moris résonnent encore

L'Union a laissé filer le titre ce dimanche. Dans un scénario invraisemblable et alors qu'elle avait tout en main. Selon Anthony Moris, pour expliquer les raisons de cette débâcle, il faut d'abord se regarder dans le miroir...

"Les regrets sont éternels, je n’ai pas vu une équipe qui voulait être championne", a sonné Anthony Moris à la RTBF après la désillusion de ce dimanche. Avec tout le respect que j’ai pour cette équipe de Bruges, elle est venue à 50%. Nous, on n’a pas fait notre travail de notre côté. Si on mettait les mêmes ingrédients que d’habitude, on gagnait facilement ce match et on n’en parlerait pas aujourd’hui."

Le gardien de l'Union tentait bien d'expliquer les raisons de cette débâcle, mais dans de tels moments, les émotions l'emportent sur la raison. "Je n’arrive pas encore à trouver les explications. En tout cas, je tire les conclusions de ce que j’ai vu sur le terrain. Comment on en est arrivé là, ce sera à nous de le voir dans le futur."

Toujours très franc, il ne rangeait pas derrière la belle saison du club. "Si la saison est une réussite ? Quand tu es si près du but, tu ne peux pas dire que c’est une réussite. Les résultats en Coupe d’Europe, c’est beau mais une ligne dans ton palmarès on ne te l’enlèvera jamais. On finit 2e l’an passé, 3e cette année, on méritait mieux à chaque fois."