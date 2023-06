Bonne nouvelle pour cet ancien du Standard en équipe nationale

Fin de ce mois de juin, nous pourrons découvrir les talents de demain lors de l'Euro U21. La compétition se déroulera en Roumanie et en Géorgie.

Et ce sera avec Niels Nkounkou. Suite au forfait de Quentin Merlin (FC Nantes), le joueur qui vient de signer définitivement avec l'AS Saint-Etienne a été appelé par le sélectionneur, Sylvain Ripoll.

Passé par le Standard lors de la saison 2021-2022 dans le cadre d'un prêt convenu avec Everton, Nkounkou avait joué 25 matchs avec les Rouches.

Léquipe de France U21 est versée dans le groupe D, aux côtés de l'Italie, la Norvège et la Suisse. L'Euro U21 commence le 21 juin, et se terminera le 8 juin. La Belgique jouera en poules (groupe A) face à la Géorgie, les Pays-Bas et le Portugal.