Dante Vanzeir condamné par le tribunal de police de Louvain

L'attaquant belge avait été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété et téléphone portable à la main en août 2022

Dante Vanzeir a été condamné par le tribunal de police de Louvain à une interdiction de conduire et à une amende pour conduite en état d'ivresse et téléphone portable à la main. Les faits se sont déroulés au mois d'août dernier à Louvain après la victoire de l'Union Saint-Gilloise contre les Glasgow Rangers (2-0) à Den Dreef. Vanzeir avait célébré cette victoire mais avait été arrêté le lendemain matin à Herent par la police parce qu'il était sur son téléphone portable à un feu rouge lorsqu'il se rendait au centre d'entraînement de l'Union à Lier. Un alcootest a montré qu'il était encore ivre de la veille, il conduisait avec 0,36 milligramme d'alcool dans le sang.

L'actuel joueur des New York Red Bulls ne s'est pas présenté au procès, puisqu'il joue actuellement en MLS aux États-Unis. Il écope d'une interdiction de conduire de 21 jours et d'une amende de 240 euros pour le téléphone portable au volant. La conduite en état d'ivresse a valu à Vanzeir une autre interdiction de conduire de 15 jours et une amende de 1.600 euros avec sursis.