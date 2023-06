Charleroi prend une décision importante pour sa jeunesse

Le Sporting de Charleroi devait trouver un remplaçant au directeur de son académie, Alain Decuyper. Le nom de son successeur a été annoncé ce jeudi.

Charleroi a nommé Damien Ovart en tant que nouveau directeur de son académie. Il débutera l'exercice de ses fonctions dès le 1er juillet.

"D’abord joueur amateur, puis coach d’équipes premières dans le Brabant, Damien Ovart a ensuite suivi des formations d’entraineur et d’analyste vidéo, ce qui lui donna l’opportunité d’exercer successivement les positions d’analyste puis entraineur assistant au sein des U16 & U17 nationaux, avec lesquels il a pris part au Championnat d’Europe U17 en Irlande", renseigne le Sporting sur son site internet.

"Par ailleurs, Damien Ovart a également déjà fait partie de notre grande Famille Zébrée, puisqu’il fut scout pour le Sporting de 2015-2017, avant de le devenir pour les équipes nationales de jeunes (U15 à U19)", poursuit le communiqué. Entré à l’ACFF en 2017, Damien Ovart est passé de l’autre côté de la barrière et a commencé à dispenser des cours pour les futurs coachs (UEFA A & UEFA B), devenant un touche-à-tout du football, dont il a fait, dès cette année-là, son activité principale."

"Son bagage, toujours plus étoffé, l’aura également amené à collaborer avec l’UEFA en tant que représentant de la Belgique au sein de plusieurs « Study groups » autour du football, des méthodes d’entrainement à la tactique de jeu, etc. Au fil des ans, son champ d’action et ses expériences multiples ont façonné sa vision du football, qu’il mettra désormais au service des jeunes du Sporting de Charleroi."

Ovart aura donc la tâche de permettre aux futures pépites du Sporting d'éclore et de se développer. "L’arrivée de Damien Ovart à la tête de l’Académie démontre une fois encore toute l’importance des jeunes dans la vision du RCSC. Parmi les nombreux défis qui attendent notre nouveau Directeur, continuer à faire éclore des jeunes Carolos au sein de l’équipe première constituera une priorité, à l’instar des Nkuba, Wasinski, Tchatchoua ou encore Boukamir dans un passé récent", conclut le communiqué.