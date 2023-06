🎥 La réponse hilarante de Kevin De Bruyne en conférence de presse

Kevin De Bruyne était détendu avant la finale de la Ligue des champions et le Diable Rouge a meê fait rire toute l'assemblée en conférence de presse en répondant à une question sur son coéquipier Erling Haaland.

"Avez-vous eu le coup de foudre pour Erling lors de votre première rencontre ?", lui a-t-on demandé. "Non, non (sourire). (…) Je suis très heureux avec ma femme !", a répondu KDB.

