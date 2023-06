D'Anderlecht à Southampton, qui est Kazeem Olaigbe, la nouvelle cible du Standard pour dynamiter son attaque ?

Kazeem Olaigbe devrait signer au Standard dans les jours à venir. L'ailier gauche va donc se faire un nom en Belgique après avoir quitté Anderlecht à 16 ans.

Selon les informations de la Dernière Heure, Kazeem Olaigbe (20 ans) devrait signer un contrat de quatre ans au Standard. A son terme, il sera intéressant de voir si le joueur aura confirmé tout le potentiel que le football belge voit en lui.

En particulier ses qualités de vitesse et de puissance sur le flanc gauche. Droitier, c'est à cette place qu'il marque les esprits dans les équipes de jeunes d'Anderlecht, en perforant en un contre un avant de repiquer vers l'axe pour armer une frappe ou chercher la combinaison. Un profil assez différent d'Aaron Donnum, revenu aux affaires en longeant la ligne de touche pour faire la différence avec son pied gauche.

A l'époque, le jeu des comparaisons se concentre sur son coéquipier du flanc droit : un certain Johan Bakayoko qui s’affirme comme un autre porte-drapeau de la génération 2003. Au-delà de ce profil d’ailier placé sur le flanc opposé à son pied de prédilection très recherché dans le football d’aujourd’hui, les deux potes partagent un autre point commun : celui de quitter Neerpede à 16 ans.

Alors que Bakayoko file au PSV, Olaigbe est attiré par le contrat pro que lui offre Southampton. Après une saison d’adaptation en U18, il grimpe en équipe réserve. La saison 2021/2022 est celle de l’explosion avec 12 buts et 4 assists en 21 matchs du championnat des équipes réserves. Certains observateurs des Saints le réclament alors déjà en équipe première, plutôt pâlotte sur le plan offensif.

Mais plutôt que de bruler les étapes, Southampton préfère le prêter, à l’image de nombreuses autres promesses, dans une compétition plus modeste pour acquérir du temps de jeu et de l’expérience. C’est ainsi que l’été dernier, il prend la direction de Ross County, en première division écossaise. Oscillant entre le onze de base et le banc de touche, il se frotte aux rugueuses défenses locales et gagne en puissance mais ne facture ni buts ni assists.

Cet hiver, il change de crèmerie : Southampton l’envoie s’aguerrir à Harrogate, en League Two (la quatrième division anglaise). Il y retrouve la confiance et ses stats : titulaire indiscutable, il inscrit trois buts et délivre cinq assists en 19 rencontres. Sa frappe enroulée contre Wallsall récolte même le titre de but de la saison.

With close to 70% of the vote, Kazeem Olaigbe's rocket against Walsall is your April Goal of the Month 🔥



Outstanding from our Saints loanee 👏#ProudToBeTown https://t.co/XzbjwRN3R6 pic.twitter.com/xbvioaX3RU — Harrogate Town AFC (@HarrogateTown) May 2, 2023

Entre-temps, Olaigbe effectue également ses débuts au sein des U20 belges dirigés par Wesley Sonck. Au milieu des Malick Fofana, Martin Wasinski, Mario Stroeykens et...Johan Bakayoko, il dispute deux matchs amicaux une semaine avant la Coupe du Monde au Qatar.

Si Bakayoko a depuis lors franchi quelques paliers en inscrivant son premier but chez les Diables Rouges face à la Suède, Kazeem Olaigbe est quant à lui face à un moment crucial de sa carrière. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Southampton, le Standard pourrait l’aider à passer à la vitesse supérieure. Une perspective tout sauf anodine pour un tel profil.