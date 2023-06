La grande révélation du président de l'Inter Milan sur l'avenir de Romelu Lukaku

Après sa finale de Ligue des Champions assez compliquée, Romelu Lukaku va se retrouver à la croisée des chemins : où est-ce que le Belge, qui appartient à Chelsea, jouera la saison prochaine ?

Steven Zhang, le président de l'Inter Milan, s'est présenté en conférence de presse dans la foulée de la défaite en finale de la Ligue des Champions.

Forcément, ce dernier a été questionné sur Romelu Lukaku et sur son potentiel avenir au club, lui qui est prêté par Chelsea. "Il a montré son attachement à l'Inter. C'est un garçon incroyable. Il a un contrat avec Chelsea, il va falloir discuter avec eux pour arriver à un accord", a déclaré le dirigeant sportif chinois.

Le club italien serait d'accord pour un nouveau prêt, mais pas au-dessus de 8 millions d'euros. Deux éléments pourraient faciliter les choses pour Romelu. Premièrement, la très bonne relation entre Todd Boehly et Giuseppe Marotta. Ensuite, selon la presse italienne et le Sun, la volonté de Chelsea de recruter André Onana. Pour que le Camerounais signe à Stamford Bridge, Chelsea serait prêt à vendre deux joueurs : Koulibaly, et - vous l'aurez deviné - Romelu Lukaku.