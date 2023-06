🎥 Voici un avant-goût de la nouvelle recrue des Rouches

Le milieu de terrain devient le deuxième renfort du matricule 16 après Isaac Price.

Aiden O’Neill est la deuxième recrue estivale du Liège où il a paraphé un contrat de quatre saisons. Le médian australien arrive en provenance de Melbourne City FC où il a disputé 62 matches (4 buts et 6 assists) et remporté trois Premierships d'affilée en Isuzu UTE A-League et un Championship en 2021. Depuis mars 2023, il est également international australien (2 sélections).

Longtemps pressenti pour retrouver Patrick Kisnorbo à Troyes en France, O’Neill a préféré évoluer en bord de Meuse. Le joueur âgé de 24 ans fait son grand retour en Europe lui qui avait été formé à Burnley et où il a fait trois apparitions en Premier League avant de quitter les Clarets en 2020. "L'Australie est un pays très intéressant et un bon tremplin pour les joueurs qui souhaitent rejoindre ensuite l'Europe, ce que je suis très heureux de faire à nouveau", a déclaré O'Neill à KEEPUP. "C'était mon objectif en arrivant à City en A-League : progresser en tant que joueur, retourner ensuite en Europe et leur montrer ce que je sais faire. Voir jusqu'où je peux mener ma carrière de footballeur", a expliqué le médian.

Graham Arnold, le sélectionneur de l'Australie, a également évolué en Belgique durant sa carrière avec le RFC Liège et Charleroi. "J'ai appelé Arnie quelques jours avant la signature de mon contrat et il s'est montré très enthousiaste. Il m'a dit de foncer", a-t-il ajouté.