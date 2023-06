Un Lukebakio nouveau sous Tedesco : "J'ai un gros avantage avec lui"

Dodi Lukebakio a mis un petit temps avant de se révéler en sélection, mais quand il y est parvenu, ce n'était pas à moitié : en mars dernier, il a crevé l'écran. Un changement de statut pour de bon ?

Dodi Lukebakio est d'accord : sa saison 2022-2023, malgré la relégation du Hertha Berlin au bout, est la plus aboutie de sa carrière. Et en sélection aussi, il a pris une belle ampleur lors des derniers matchs des Diables Rouges. "Je ne sais franchement pas si j'ai "changé de statut". On ne pense pas vraiment en ces termes ici, nous sommes juste une bande d'amis", affirme cependant l'ailier en conférence de presse.

"En club, oui, je sens bien qu'il y a plus d'intérêt. Mais ici, pas vraiment. Je suis juste là pour faire mon job et aider l'équipe nationale. Mon objectif, c'est de devenir constant ici", promet Lukebakio. "J'ai cependant un gros avantage par rapport à avant : Domenico Tedesco me connaissait. Il connaît bien le football allemand, ça m'a aidé pour recevoir sa confiance".

Plusieurs absences en sélection vont probablement encore placer Lukebakio parmi les leaders techniques de l'équipe nationale. Sans Trossard, mais aussi sans KDB avec qui il s'entendait fort bien. "C'est vrai que l'entente était bonne, c'est dommage. Mais Kevin a eu une très longue saison, c'est comme ça. On doit faire sans lui", regrette Dodi.

"C'est clair que de jouer en sélection avec des gars comme De Bruyne, comme Romelu Lukaku, ça me fait progresser. C'est un plaisir d'être ici, un honneur", conclut Lukebakio.