🎥 Le "derby" Mexique-USA dérape: 4 joueurs exclus, dont un de Pro League

Les Etats-Unis ont écrasé un faible Mexique la nuit passée, à l'Allegiant Stadium du Nevada (3-0), en demi-finale de la Nations League de la CONCACAF. Et en seconde période, alors que le score était de 2-0 après un doublé de Christian Pulisic, la rencontre a mal tourné.

D'abord, César Montes a été expulsé pour un très mauvais geste sur l'attaquant de Reims, Folarin Balogun. Une bagarre générale s'est ensuivie, lors de laquelle Weston McKennie a été exclu à son tour. Enfin, à la 86e minute, Sergiño Dest et le Genkois Gerardo Arteaga ont à leur tour été expulsés...

César Montes kicks out at Folarin Balogun and gets a red card. Things escalate and Weston McKennie is sent off too. 😲



10 vs. 10 for the remainder of the match. pic.twitter.com/zkZe8nKDUe