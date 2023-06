Un candidat sérieux se dessine pour Roméo Lavia au top anglais

Les candidats sont nombreux pour s'offrir les services de Roméo Lavia. Chelsea semblait le plus chaud sur la balle, mais c'est désormais Arsenal qui tiendrait la corde !

Cette semaine, c'était Chelsea qui était cité comme club le plus concret dans le dossier de Roméo Lavia. Mais selon The Independant, un nouveau prétendant aurait désormais pris la tête dans la course au joueur de Southampton : Arsenal.

Les Gunners souhaiteraient renouveler leur milieu de terrain, et ont deux cibles prioritaires : Declan Rice, qui va quitter West Ham United, et Roméo Lavia. Les discussions sont en cours avec Rice et selon The Independant, Arsenal est également le candidat n°1 désormais pour attirer Lavia.

Chelsea n'aurait pas abandonné la course, mais les Blues ne voudraient pas s'aligner sur le montant demandé par Southampton, après deux mercatos gargantuesques et une saison complètement manquée.