5 Belges dans la liste du Golden Boy 2023

Le journal italien Tuttosport a publié sa liste des 100 joueurs nommés pour les Golden Boy Awards 2023. 5 Belges font partie de cette liste.

Cette année, le classement du Golden Boy est basé sur les statistiques des joueurs, âgés de 21 ans.

Arthur Vermeeren (18 ans, Antwerp), est le premier Belge de cette liste. Il arrive à la 12e place. Suivent ensuite Zeno Debast (Anderlecht, 19 ans, 28e), Johan Bakayoko (PSV, 20 ans, 30e), Roméo Lavia (Southampton, 19 ans, 67e) et Arne Engels (Augsburg, 19 ans, 75e).

Deux autres jeunes du championnat de Belgique font partie de cette liste : Bjorn Meijer (Club Bruges, 20 ans, 29e) et Bilal El Khannouss (Genk, 19 ans, 42e).

C'est Jamal Musiala qui pointe en tête de ce classement. Jamais dans l'histoire, un Belge n'a remporté le trophée du Golden Boy. Eden Hazard et Thibaut Courtois ont terminés troisième ( respectivement en 2011 et 2012), Romelu Lukaku et Divock Origi détiennent le record belge avec une seconde place (respectivement en 2013 et 2014).