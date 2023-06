Ces Diables Rouges qui peuvent saisir leur chance en Estonie

Parlons football, et plus polémique : il y a un match à gagner ce mardi en Estonie, et c'est d'autant plus crucial après le partage contre l'Autriche. Ce soir, plusieurs Diables peuvent saisir leur chance ; en voici quelques uns...

Matz Sels C'est évidemment lié à "l'affaire Courtois", et c'est la seule fois que nous l'évoquerons ici. Mais Matz Sels sera bel et bien titulaire entre les perches à Tallinn, pour sa troisième cap seulement à l'âge de 31 ans. La hiérarchie semble claire : Koen Casteels est le n°2. Mais le gardien de Wolfsbourg semble maudit en sélection, comme cette absence lors du "coup de gueule" de Courtois le confirme. Sels est une valeur sûre à Strasbourg et rêve d'un transfert pour passer un dernier palier dans sa carrière ; briller en Estonie sera difficile vu l'opposition faible, mais un ou deux arrêts et il peut enfin se faire remarquer. Qui sait, alors, ce qui peut se passer... Alexis Saelemaekers En Allemagne, on a bien compris qu'Alexis ne serait jamais un back gauche. Mais à droite, il y a encore et toujours une place à prendre. Après sa drôle d'expérimentation contre l'Autriche, Domenico Tedesco pourrait revenir à un schéma plus classique : Timothy Castagne pourrait arpenter le flanc droit et Arthur Theate le gauche. Mais l'une des options est aussi d'aligner Alexis Saelemakers à droite, son rôle le plus évident. Si pas d'emblée (le duo Castagne-Theate a les faveurs de nos pronostics), au moins en cours de jeu afin de faire oublier la vilaine rentrée à Cologne. Et se remettre en bonne place dans la hiérarchie des latéraux. Mike Trésor Et si c'était lui, la surprise du chef ? Dans un match où les Diables ne devraient pas avoir à multiplier les replis défensifs, le principal défaut de Mike Trésor (dans l'esprit de Tedesco) pourrait être anecdotique. Et parmi les milieux du noyau belge, seul Trésor semble avoir la patte capable de remplacer celle de Kevin De Bruyne, notamment sur phases arrêtées. Serait-ce sur un flanc ou en 10 dans l'entrejeu ? Difficile à dire, mais titulariser le Genkois serait une initiative intéressante du sélectionneur. Ou à tout le moins lui donner un peu plus de temps de jeu, dans des circonstances qui peuvent lui permettre de briller. Aster Vranckx Les absents au milieu de terrain ont forcé Tedesco à reprendre Aster Vranckx un peu à la surprise générale, car cela signifie priver les U21 de leur capitaine pour le très important match face aux Pays-Bas. Mais visiblement, le sélectionneur voit quelque chose en lui. Photonews Vranckx est plutôt bien monté contre l'Autriche ; solide physiquement et lucide balle au pied, il a surtout profité de la comparaison flatteuse avec Youri Tielemans. Suffisant pour débuter ce soir ? Probablement pas... mais Vranckx a une carte à jouer. Michy Batshuayi Bien sûr, Romelu Lukaku sera titulaire en Estonie. Pas de doute à ce sujet, ou presque. Mais en l'absence de Loïs Openda, Michy Batshuayi devrait redevenir la doublure attitrée au poste de n°9... et on sait comment cela se termine habituellement : par un but. © photonews Ce serait l'occasion pour Michy de séduire enfin Domenico Tedesco, qui n'a pas été bien convaincant en conférence de presse quand on lui a demandé ce qui avait changé de mars à juin pour que le buteur du Fenerbahçe rentre dans ses grâces. La réponse, entre les lignes, semble être... que Charles De Ketelaere est en U21 et qu'il n'a pas beaucoup de choix. À Batshuayi de répondre...





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Estonie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.