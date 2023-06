De Martinez à Tedesco, un changement de culture bénéfique pour les Diables

Sous Roberto Martinez, les Diables - et surtout les cadres - ont toujours eu une grosse marge de manœuvre. L'Espagnol voulait à tout prix garder les joueurs importants heureux, quoi qu'il arrive. Ce ne sera pas le cas avec Tedesco et Vercauteren, il faudra s'y habituer.

Vous le savez si vous avez déjà fait du sport en équipe : dans chaque groupe, un joueur peut se permettre plus de choses que les autres. Qu'il s'agisse d'ouvrir sa bouche auprès de l'entraîneur ou de sauter une séance d'entraînement, c'est la même chose à tous les niveaux. L'entraîneur veut que ses meilleurs joueurs restent et soient heureux, peu importe les conditions.

Ce n'est pas différent sous Tedesco, mais la différence avec Roberto Martinez est qu'il ne veut pas exagérer. Dans le noyau des Diables sous les ordres du sélectionneur espagnol, il y avait une grande différence entre le traitement des cadres et celui des joueurs moins expérimentés.

Fini les doubles chapeaux

Si un joueur devait rapidement organiser un transfert pendant l'été, il était libéré. Si l'un de ces cadres indiquait qu'il ne préférait pas faire le dernier déplacement de la saison pour un match de moindre importance, cela ne posait pas trop de problèmes. Roberto Martinez trouvait une bonne raison, la presse, pourtant pas dupe, n'avait qu'à l'avaler.

Avec Thibaut Courtois, Domenico Tedesco a clairement montré que de telles choses ne sont pas acceptables selon lui. C'est aussi la volonté du directeur sportif Franky Vercauteren, sans quoi des vents contraires souffleraient entre les deux hommes. Le fait que Martinez ait cumulé ces deux fonctions pendant plusieurs années lui offrait une liberté d'action absolument totale sur ce genre de décisions.

Tout le monde n'est pas égal, mais...

Le changement de culture est arrivé rapidement et les Diables devront s'y habituer. De Bruyne, Courtois et Lukaku auront toujours des privilèges, mais pas au point que d'autres pourraient sortir de leurs gonds. Une chose avec laquelle Lukaku et De Bruyne semblent pouvoir vivre et s'adapter, il faudra maintenant le faire avec Courtois.

Il y aura plus que certainement des conversations dans les mois à venir, car personne ne veut perdre le meilleur gardien du monde. Mais, lui aussi devra s'habituer aux nouvelles lois. En Belgique, tout le monde sait à quel point Courtois est important et l'Union Belge ne lui a jamais manqué de respect ni sous-estimé son talent, son importance.

Peu importe à qui vous parlez, personne ne tarit d'éloges sur ses qualités. Il faudra trouver un moyen de se rabibocher, car il serait tellement dommage qu'un tel joueur prenne sa retraite internationale à seulement 31 ans. Lors des tournois, il aura une nouvelle fois l'occasion de prouver qu'il est le meilleur gardien du monde. Devant le monde entier.