Après Dolberg, Anderlecht accélère et file vers un second renfort de choix

Depuis plusieurs jours, Santiago Hezze et le Sporting d'Anderlecht jouent au chat et à la souris. Il semble désormais que le deal se concrétise dans les prochaines heures.

Bien qu'un accord ait été conclu avec Huracán, le club actuel de Hezze, il semblait il y a quelques jours qu'aucun accord ne puisse être trouvé sur le plan personnel. Il y avait eu des informations selon lesquelles le milieu de terrain avait passé des tests médicaux à Bruxelles, mais cela s'est révélé être incorrect.

Cependant, selon Fabrizio Romano, Hezze est toujours en route pour Anderlecht et il ne reste plus qu'une question de temps avant que la transaction ne soit finalisée. En plus de l'arrivée plus que probable de Dolberg, voilà donc un second renfort pour les Anderlechtois.