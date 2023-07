Le Club de Bruges discute pour un international algérien

Après avoir déjà renforcé son attaque, le Club de Bruges s'attèle à transférer dans le secteur défensif. Zineddine Belaid est évoqué pour la charnière centrale mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Près de 22 millions d'euros dépensés : le Club de Bruges a déjà montré son appétit lors de ce mercato mais regarde aussi à des recrues plus abordables. C'est ainsi que selon les informations du média algérien Elchabakasport, confirmées par Sacha Tavolieri, les dirigeants brugeois auraient formulé une offre à hauteur de 500 000 euros à l'USM Alger pour faire venir Zineddine Belaid.

Belaid est un défenseur central de 24 ans, titulaire en équipe nationale d'Algérie avec qui il a notamment disputé la dernière finale de Coupe d'Afrique des Nations. S'il ne dispose plus que d'un an de contrat en Algérie, le joueur pourrait malgré tout échapper à Bruges à cause de l'intérêts d'autres clubs, notamment en Ligue 1.