Quel gardien pour Anderlecht ? Un plan B croate, un plan C... en D1A ?

Noah Atubolu était la priorité du RSC Anderlecht pour le poste de gardien de but, mais il a finalement prolongé à Fribourg, convaincu. Mads Hermansen, courtisé par Jesper Fredberg, se rapproche de la Championship...

Potentiel double râteau ce jeudi pour le RSC Anderlecht. Comme nous vous le révélions plus tôt cette semaine, Jesper Fredberg avait deux noms en haut de sa liste pour le poste de gardien de but : Mads Hermansen, gardien de but de Brondby, et Noah Atubolu, gardien des U21 allemands et de Fribourg.

Atubolu était la priorité, le rêve même ; mais son gros potentiel, son statut d'international U21 et le fait qu'il pouvait passer n°1 à Fribourg en faisaient le moins probable. Noah Atubolu était intéressé par un départ si le SC Fribourg ne lui donnait pas de garanties de temps de jeu (un peu comme Verbruggen l'été dernier), mais a finalement prolongé, convaincu.

Concernant Mads Hermansen, c'est un camouflet plus personnel s'il opte pour la Championship et Leicester City, puisque Jesper Fredberg s'était déplacé jusqu'au Danemark en partie pour le superviser. Mais c'est bien ce qui semble se dessiner.

Place aux plans C et D, donc. La solution de repli de Jesper Fredberg et d'Anderlecht, selon nos informations, pourrait se nommer Nediljko Labrovic (23 ans), gardien n°1 du HJK Rijeka. Labrovic est international croate, même s'il n'a pas encore joué et est doublure jusqu'à présent. Il est estimé à 2,8 millions d'euros.

Enfin, le nom d'un certain... Hervé Koffi (26 ans) se murmure également. Le gardien burkinabé n'est pas contre un transfert, et Anderlecht aurait un oeil sur lui. Une piste qui n'est pas concrète à l'heure où l'on écrit ces lignes, mais qui existe...