La Gazzetta détruit Lukaku : "Le dernier caprice d'un joueur sans personnalité"

L'affaire Lukaku fait grand bruit en Italie, et les médias en font leurs gros titres. La Gazzetta dello sport, l'un des quotidiens de référence dans la Botte, n'y va pas de main morte.

La volte-face dans le dossier Lukaku-Inter fait grand bruit en Italie. La façon dont l'agent du joueur a discuté avec la Juventus, s'attirant les foudres de Roc Nation (l'agence gérant les intérêts du joueur) et de l'Inter Milan, est abondamment commentée par la presse locale.

Ainsi, la Gazzetta dello sport y va d'un long article sur la relation soi-disant dégradée en fin de saison entre Lukaku et Simone Inzaghi, l'entraîneur intériste. Le quotidien de référence en Italie affirme que le fait d'être devenu la doublure d'Edin Dzeko dans tous les grands matchs pesait sur Lukaku, et avait tendu les relations entre le joueur et son coach.

Le roi s'est retrouvé sans couronne

"Habitué qu'il était à être au centre du projet de l'Inter sous Antonio Conte, et jamais remis en question, Lukaku était revenu à Milan pour effacer les derniers mois humiliants à Chelsea sous Thomas Tuchel", lit-on. "Mais une fois "chez lui" à Milan, il avait trouvé un monde complètement changé : les supporters l'ont accueilli avec méfiance après son départ précipité pour l'Angleterre, et ses coéquipiers aussi lui en voulaient d'être parti si vite".

Loin, donc, des déclarations des derniers mois selon lesquelles Lukaku n'aurait qu'une idée en tête, à savoir revenir à l'Inter cet été tant il s'y sentait comme chez lui. "Le roi s'est retrouvé sans couronne et ses anciens sujets l'ont traité en invité", ajoute la Gazzetta, qui conclut par des mots très sévères.

"La volte-face de Lukaku à l'Inter n'est que le dernier caprice d'un excellent joueur sans personnalité. L'histoire dit tout : quand il est sous pression, Romelu s'enfuit, il ne cherche pas la rédemption", assène le média aux pages roses. "La fin n'est pas encore écrite, mais le roi reste désormais seul".