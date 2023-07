"Jesper Fredberg ne dort pas pour le moment" : Brian Riemer attend encore des renforts à Anderlecht

Avec la victoire 3-0 contre l'Ajax et l'arrivée imminente de Luis Vazquez, l'optimisme revient. D'autant que d'autres renforts devraient encore arriver.

A quelques jours de la reprise du championnat contre l'Union Saint-Gilloise, les choses s'accélèrent à Anderlecht. Sur le terrain, les automatismes se forment, comme l'atteste la victoire contre l'Ajax. Brian Riemer a d'ailleurs partagé son optimisme à La Dernière Heure : "Cette équipe va devenir de plus en plus forte, j’en suis convaincu. Il y a beaucoup de jeunes et de recrues. Plus ils joueront ensemble et meilleurs ils seront".

Au niveau des transferts, cela bouge également. Luis Vazquez a atterri à Bruxelles pour parapher son contrat. L'attaquant argentin sera la quatrième recrue de l'été après les arrivées de Maxime Dupé, Louis Patris et Kasper Dolberg.

Et cela pourrait bien ne pas être la dernière : "Le mercato est encore long. On essaie d’avoir la meilleure équipe possible. Mon bon ami Jesper Fredberg ne dort pas pour le moment" sourit Riemer. Anderlecht tente toujours de convaincre Tudor Mendel (Chelsea) malgré la concurrence du FC Barcelone.