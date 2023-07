Le PSG dans de sales draps : l'UNFP prend position dans l'affaire Mbappé !

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), le syndicat des joueurs professionnels, dénonce fermement la pratique de certains clubs consistant à écarter des joueurs dont ils souhaitent le départ avant la fin de leur contrat.

Cette pratique est de plus en plus courante et suscite l'inquiétude de l'UNFP quant au respect des contrats signés et à la légalité de ces agissements.

L'UNFP a exprimé son soutien à Kylian Mbappé, la star de l'équipe de France et attaquant vedette du Paris Saint-Germain (PSG). Le PSG souhaite que Mbappé prolonge son contrat, qui arrive à échéance dans un an, ou soit vendu dès cet été. Le club refuse que Mbappé parte gratuitement dans un an, ce qui entraînerait une importante perte financière pour les champions de France.

Le PSG a pris une mesure radicale en écartant Mbappé de sa tournée estivale en Asie. Lors de la reprise de l'entraînement des internationaux, le président Nasser Al-Khelaïfi avait demandé des éclaircissements sur la situation à Mbappé, mais n'a pas reçu de réponse satisfaisante, selon une source proche des négociations. Le club est persuadé que Mbappé a déjà conclu un accord pour rejoindre gratuitement le Real Madrid en juin 2024, avec une prime de signature conséquente, le club madrilène économisant ainsi les frais de transfert.

Le PSG insiste sur une approche "gagnant-gagnant" en encourageant Mbappé à prolonger son contrat pour éviter un départ gratuit ou à accepter un transfert qui lui rapporterait une somme importante. L'UNFP appelle au respect des contrats signés et alerte sur le risque d'illégalité de telles pratiques.