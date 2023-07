Lukaku pris en grippe par une ancienne légende italienne

La saga Romelu Lukaku fera décidément parler d'elle tout le long de l'été. L'attaquant de l'Inter semble se diriger vers un rival, la Juventus de Turin.

Selon les récentes informations de la presse italienne, un accord existerait d'ores et déjà entre Chelsea et la Juventus pour le transfert définitif du Diable Rouge.

De quoi, encore et toujours, attiser les réactions du côté intériste. Cette fois, c'est l'ancien défenseur Marco Materazzi qui y est allé de son petit grain de sel.

“Le départ de Lukaku pose question. Il n’y a rien de plus juste pour l’Inter que de laisser tomber Lukaku, maintenant. Le club a tout fait, à trois reprises, pour lui (...) J’ai toujours été un grand fan de Romelu, mais il est temps pour lui d’être clair. Il doit être un homme. Le respect, ça doit se mériter", lance l'ancien champion du monde 2006 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Et Materazzi de demander des explications au Belge. ”J’aimerais que Romelu dise ce qu’il ressent vraiment (...) Je sais à quel point il tenait à l’Inter, mais je sais aussi à quel point l’Inter l’aimait. Combien de fois cela arrive de voir un joueur partir vivre son rêve à Chelsea après avoir gagné le Scudetto et revenir comme un fils prodigue, un an plus tard ? Je n’avais jamais vu ça avant. Alors, partir de cette manière, c’est planter un couteau dans le dos de l’Inter. Maintenant, il faut parler, Romelu."