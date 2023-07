Deux départs se précisent au Standard !

Kostas Laifis est de retour à Liège mais ne portera plus les couleurs du Standard. De son côté, Denis Dragus intéresse fortement Coventry.

Revenu à Liège vendredi dernier avec un mois de retard, Kostas Laifis ne portera plus les couleurs du Standard. Si le Chypriote a fait son retour à l'académie, c'est bien pour négocier son départ vers l'étrange.

Le défenseur central de 30 ans, en fin de contrat dans un an, pourrait rejoindre les Émirats Arabes Unis et Al-Jazira, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure. Son départ pourrait rapporter jusqu'à 500.000€ au Standard et permettrait d'économiser le plus gros salaire du club. Aron Donnum, qui vient de prolonger jusqu'en 2027, deviendrait alors le joueur le mieux payé du Standard.

Placé sur la liste des transferts, le Roumain Denis Dragus devrait également quitter Sclessin. Le buteur lors du match amical contre le Hertha Berlin jouit de l'intérêt de Coventry, en Championship.