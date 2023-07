Vanaken ne s'enflamme pas : "Un bon début, mais..."

Le Club de Bruges n'a pas raté ses débuts dans cette saison 2023-2024. Les Brugeois se sont imposés en tour préliminaire de Conference League face à Aarhus (3-0).

En après-match, le capitaine brugeois Hans Vanaken a considéré que ses coéquipiers avaient rendu une copie positive. "Je suis vraiment satisfait", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Nous avons joué avec une bonne mentalité et en nous concentrant sur le match. Nous ne les avons pas laissés jouer leur jeu et nous avons été très dominants dans la possession du ballon. Il y a eu beaucoup d'occasions, et le score aurait pu être supérieur à 3-0 (...) Nous pouvons nous appuyer sur une telle performance."

Néanmoins, Vanaken sent bien que la patte Ronny Deila mettra encore un certain temps avant de réellement se faire ressentir. "Il (Deila) explique ses idées à l'entraînement et nous essayons de les mettre en œuvre sur le terrain du mieux que nous le pouvons. C'est un bon début, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On ne peut pas non plus atteindre notre meilleur niveau immédiatement après 2 ou 3 semaines avec un nouvel entraîneur. Il s'agit maintenant de continuer à construire et de se mettre dans le bon rythme."