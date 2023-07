Au moins une bonne nouvelle à Anderlecht : les recrues n'étaient pas les plus à blâmer

Nouvelle saison, même rengaine : cet Anderlecht n'est pas prêt. Mais il y a au moins une bonne chose à retenir de ce septième derby perdu d'affilée : les recrues sont les moins à blâmer.

Ce n'était pas totalement un Anderlecht "new look" auquel on a eu droit pour l'inauguration de cette saison 2023-2024 : 3 nouvelles recrues seulement, entourées de routiniers. Mieux : Jesper Fredberg se réjouira que toutes trois aient performé à un niveau très encourageant - toutes proportions gardées au vu du résultat, bien sûr.

Ainsi, Maxime Dupé a rapidement marqué des points en sortant un bel arrêt du pied dès la 2e minute de jeu ; de quoi se mettre en confiance, et rassurer les supporters qui restent inquiets de la perte de Verbruggen. Problème : ses sorties aériennes auront semé le doute, et il faudra prouver que ce n'était qu'une passade, tant ce domaine a déjà coûté des points au RSCA.

Le cas Louis Patris est mitigé, mais là aussi pas trop inquiétant. Le vrai problème semble provenir du fait que Patris présente... les mêmes qualités et défauts qu'Amir Murillo : il monte énormément, mais revient trop peu, ce qui a coûté cher sur le 1-0.

La saison passée, même s'il a petit-à-petit pris place au back droit, Patris a livré ses meilleures performances à droite d'une défense à trois ; même une fois excentré, l'international U21 a profité d'un système bien plus mobile chez Marc Brys pour briller. Dans un "pur" rôle d'arrière droit, il est à la peine au moment de se replacer, surtout quand Anders Dreyer et Zeno Debast ne font pas leur job.

Enfin, Kasper Dolberg a déjà eu droit à des critiques sur les réseaux... mais elles semblent un peu injustes. Le 9 du RSCA a été laissé à l'abandon par des ailiers inexistants : Amuzu comme Dreyer sont passés à côté de leur match. Le Danois n'a pas hésité à aller au duel - où il a, il est vrai, été mangé par Burgess. On ne pourra le juger qu'une fois bien servi, et mieux entouré...