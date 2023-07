Ce transfuge estival a tout pour devenir la nouvelle coqueluche de l'Antwerp

Jacob Ondrejka, transfuge estival du côté de l'Antwerp, s'est déjà mis en évidence ce week-end face au Cercle de Bruges. Mark van Bommel s'est montré élogieux envers l'ailier droit suédois.

Le nouveau venu de 20 ans n'a joué que deux matches sous le maillot de l'Antwerp, mais il a tout pour devenir la nouvelle coqueluche du public. Il prend ses responsabilités, fait preuve d'initiative et d'une grande détermination. Il est également capable d'effectuer de bonnes courses lorsqu'il trouve l'espace.

"J'aime jouer ici. L'ambiance au Bosuil est très bonne. Les supporters sont super, ils sont toujours au top. Je me contente de faire ce que j'ai à faire sur le terrain", a réagi le principal intéressé en après-match.

Un poison pour l'adversaire

Ondrejka a donc tout pour conquérir le coeur des supporters anversois. "Bien sûr, on veut être populaire et apprécié des supporters", a-t-il confié.

Son entraîneur, Mark van Bommel ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur le Suédois. "Pour l'adversaire, c'est un joueur très ennuyeux contre qui jouer", a déclaré le T1 de l'Antwerp.

© photonews

"Il est capable de surprendre avec un dribble, il peut se retourner et il a une bonne frappe. Il est capable se montrer dans les situations menaçantes. Il est polyvalent, comme on dit. J'en ai déjà dit plus qu'il n'en faut", sourit van Bommel.

Une grande polyvalence

Cette polyvalence pourrait rendre de grands services à l'Antwerp dans le futur. "C'est un avantage qu'il puisse jouer aussi bien au centre que sur le côté. Je pense même qu'il peut jouer au poste d'attaquant. Personnellement, je ne sais pas encore quelle est sa meilleure position", a continué van Bommel.